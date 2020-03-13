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Зеленский рассказал, сколько выделит государство на борьбу с коронавирусом

13 марта, 22:44

Елена Кузьмич

Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок

В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

Постановлением Кабинета Министров уже выделено 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 млн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре.

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Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов.

Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок.

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Также для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это – война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене. Государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.
Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать ценами на продукты и не наживаться на людях", – отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что у украинцев за границей есть трое суток, чтобы вернуться домой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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