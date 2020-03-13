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У украинцев за границей есть трое суток, чтобы вернуться домой – президент

13 марта, 22:15

Елена Кузьмич

«Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство», - заявил президент

Украина через трое суток закрывает авиасообщение с другими странами, и за эти дни украинцы должны вернуться в страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время должны вернуться домой, те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", – отметил президент.

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Ранее президент заявил, что СНБО принял немало мер, многие из этих мер аналогичные мерам в странах, где хуже статистика по коронавирусу.

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"Мы не будем ждать первой сотни или тысячи больных. В вопросе жизни и смерти украинцев не может быть преждевременно. Может быть поздно. Поэтому мы действуем решительно и на опережение", – сказал президент.

Попутно глава государства призвал сограждан не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина Владимир Зеленский коронавирус авиасообщение

Источник: Сегодня

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