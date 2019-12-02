Зеленский рассказал, взяли ли в НАБУ подарок за поимку Альперина

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Президент Владимир Зеленский заявил, что обещанный подарок за поимку бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в организации контрабанды, сотрудники Национального антикоррупционного бюро отказались взять. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он считает, что это сотрудники НАБУ сделали главный подарок всей стране.

"Задержали, наконец, одного из контрабандистов, господина Альперина. Я вернулся в Украину и сказал, что кто нам отдаст Альперина, тот получит подарок. Правда, его задержали НАБУшники – молодцы, ребята, я вас поздравляю. Потом я предложил им подарок, они сказали – нет, будет ощущение, что президент и Офис влияет на НАБУ. Так что подарок мой не взяли, но я им благодарен. Самое главное – это они сделали подарок всей стране, арестовав этого человека", – сказал Зеленский.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету. Стало известно, что он сбежал от следствия, но 27 ноября был задержан. 29 ноября суд избрал меру пресечения для Альперина.

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