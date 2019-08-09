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Зеленский с Джемилевым и Чубаровым обсудили ситуацию в Крыму

Сегодня, 15:46

Представители крымского татарского народа выступили с предложением к президенту

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который уже заявлял, что Украина вернет Крым, встретился с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, главой Меджлиса народа Рефатом Чубаровым и делегатом Курултая Рустемом Умеровым, сообщает Офис главы государства.

Отмечается, что цель встречи – углубление сотрудничества Офиса президента, представительством главы государства в Крыму и Меджлиса и координация усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции.

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам в отношении Крыма, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе предпринимать, что уже осуществляется с вашей стороны", – сказал Зеленский присутствующим на встрече.

Они обсудили среди прочего и ситуацию с освобождением политзаключенных крымчан, удерживаемых на территории полуострова.

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В свою очередь Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров проинформировали главу государства о текущей ситуации на оккупированном полуострове, в том числе и об угнетениях коренного народа оккупантами.

Представители крымскотатарского народа также предложили президенту поднять на международной арене вопрос о введении постоянной мониторинговой миссии на временно оккупированном полуострове. Чубаров и Джемилев отметили, что соответствующее право уже имеют Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

В то же время постпред президента в АРК Антон Кориневич отметил, что оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии по правам человека на временно оккупированный полуостров, поскольку понимают, что собранные факты могут быть использованы в международных судах против России.

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Фото: president.gov.ua

"Она имеет мандат по всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо везде, на всех площадках, где мы можем, настаивать на том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым", – констатировал Рефат Чубаров.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский во время встречи с крымскотатарской общиной также заявил, что Украина упростит получение разрешений для поездок в Крым.

Недавно представитель президента по Крыму Антон Кориневич заявил, что для возвращения оккупированного Крыма Украина должна инициировать новую международную площадку для переговоров, в которую можно было бы привлечь участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума.

Смотрите также видео выступления Зеленского в Турции, который уделил большое внимание проблеме Крыма:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Крым Зеленский джемилев Чубаров

Источник: Сегодня

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