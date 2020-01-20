Зеленский с главой ОБСЕ обсудил один важный вопрос по Донбассу

Украина и ОБСЕ хотят расширить мандат наблюдателей и усилить их роль в зоне боевых действий

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой, с которым уже провели переговоры Пристайко и Гончарук. Он указал на важный момент – работа мониторинговой миссии на Донбассе в режиме 24/7. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", – сказал Зеленский и подчеркнул, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

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Президент напомнил, что на "нормандских переговорах" в Париже в декабре обсуждали усиление роли ОБСЕ в урегулировании конфликта на Донбассе. В частности речь шла о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.

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"Очень важно – это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", – подчеркнул глава государства.

Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить. Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", Пристайко после переговоров с Эди Рамой заявил, что Киев готовится принять меры из-за обострения на Донбассе. В последнее время на фронте увеличилось количество обстрелов, и Украина не намерена спускать это на тормозах.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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