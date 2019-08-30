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Зеленский с официальным визитом летит в Польшу: стала известна программа визита

30 августа, 10:41

Глава украинского государства почтит память жертв Второй мировой

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда / Фото: president.gov.ua

31 августа Президент Владимир Зеленский совершит официальный визит в Республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

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1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

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Польша Зеленский Трамп Дуда

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