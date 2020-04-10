Зеленский с президентом Южной Кореи обсудили коронавирус: подробности разговора

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, обсудив с ним противодействие коронавируса, сообщает ОПУ. Отметим, что недавно Южная Корея направила в Украину 100 тысяч ПЦР-тестов.

"Желаю выдержки и сил всем гражданам Республики Корея, особенно тем, кто пострадал и потерял близких в результате распространения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем больным", – начал разговор украинский лидер.

Зеленский оценил те меры, которые принимала Южная Корея по противодействию вирусу, а также поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для Украины.

"Благодарен Корее за быстрое выполнение контракта по продаже 100 000 ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", – подчеркнул президент Украины.

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Также обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.

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Особое внимание лидеры государств уделили вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия на фоне пандемии.

"COVID-19 не должен уничтожить систему международной торговли и экономические связи, которые существуют. Украина – надежный партнер. Надеюсь на дальнейшее развитие экономических связей и привлечение инвестиций южнокорейских компаний", – сказал Зеленский.

Обсуждались также вопросы внедрения взаимного безвизового режима между двумя странами, что будет способствовать развитию межличностных контактов.

Зеленский и Мун Чжэ Ин договорились совершить официальные визиты после окончания пандемии COVID-19.

Отметим, что на тот момент, когда в Европу накрыла пандемия, во многих странах Азии, откуда COVID-19 и пришел, сумели устоять перед вирусом. Речь идет о Тайване, Сингапуре, Южной Корее и, самое главное, "родине" возбудителя заболевания – Китае. Отметим, что украинские врачи сейчас изучают опыт Китая, как противостоять этой заразе. Читайте подробней, как победили эпидемию в Азии и что делать Украине.

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