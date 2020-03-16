Коронавирус – не чума: как побороли эпидемию в Азии и что делать Украине

Китай, Тайвань, Сингапур и Южная Корея сумели взять ситуацию под контроль - как им это удалось

В то время, пока в Италии нарастают масштабы коронавирусной эпидемии, во многих странах Азии, откуда COVID-19 и попал в Европу, некоторые страны сумели не только устоять, но и отбросить вирус.

Речь идет о Тайване, Сингапуре, Южной Корее и, самое главное, "родине" возбудителя заболевания – Китае.

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"Они смогли сдержать распространение вируса, но большинство стран не смогло этого сделать. Сейчас Тайвань занят уже другим делом – смягчением. Они стараются сделать болезнь как можно более безобидной", – пишет американский автор Томас Пуэйо о Тайване, где на сегодняшний день зафиксировано около 60 случаев коронавируса.

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Используя аналогичный подход, Украина может прийти к желаемому результату: когда большая часть населения уже будет вакцинирована, а риск – исключен.

Город-государство Сингапур, где первых заразившихся обнаружили, спустя пару недель после начала эпидемии в Китае, тоже успешно справляется с коронавирусом. Генетик и популяризатор науки Спенсер Уэллс объясняет это тем, страна была "подготовлена" борьбой с SARS‑вирусом в 2002-2003 годах.

Во-первых, власти страны тщательно отслеживали каждый случай заражения в поисках связи между ними, а во-вторых – быстро разработали и обеспечили диагностическими тестами соответствующие органы.

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Стремительно снижается количество инфицированных и в Южной Корее, где главным очагом распространения вируса стала христианская секта "Церковь Иисуса Синчхонджи".

Здесь вирус очень локален: более 90% случаев заболевания – в городе Тэгу и провинции Кенсан-Пукто, которые уже объявили особыми зонами бедствия.И хотя в Южной Корее все еще больше 8 тыс. заболевших, после того, как Сеул взял ситуацию под контроль, с каждым днем фиксируется все меньше и меньше новых заражений ежедневно.

То же самое касается и Китая. Если в разгар эпидемии в КНР фиксировали больше тысячи новых заражений, то сейчас этот показатель снизился до десятков человек. Главным фактором борьбы с распространением инфекции стали жесткие меры, на которые пошли власти – Пекин ограничил выход на улицу жителей в ряде городов.

Напомним, что на данный момент в мире насчитывался более 162 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 6 тыс. В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели.

В свою очередь, ситуация в Украине остается под контролем властей – 16 марта стало известно еще о двух инфицированных. При этом у первого мужчины, который заразился, тесты показали отсутствие вируса. Таким образом, в стране зафиксированы пять случаев COVID-19, включая одну женщину, которая скончалась.

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