Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Последние новости Украины

Южная Корея направила в Украину 100 тысяч ПЦР-тестов

30 марта, 16:28

Игорь Тимофеев

Тесты смогут выявить коронавирус уже в течение двух часов

Из столицы Южной Корей – Сеула – в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

После таможенных процедур тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей Украины, где есть надлежащие условия для хранения.

Реклама

Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании не нужны дополнительные реагенты, а тестирование будет продолжаться около двух часов.

В тренде
В Украине резко испортится погода: где украинцам ждать снега

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил: ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом – из Китая были доставлены 50 тысяч ПЦР-тестов. 29 марта прибыл новый борт со 100 тысячами тестов .

Дополнительно из Южной Кореи в Украину поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов .

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тесты Южная Корея коронавирус ПЦР-тесты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 мартаУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 мартаУкраина
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБО
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБОАвто
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомПолитика
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...