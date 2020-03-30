Южная Корея направила в Украину 100 тысяч ПЦР-тестов

Тесты смогут выявить коронавирус уже в течение двух часов

Из столицы Южной Корей – Сеула – в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

После таможенных процедур тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей Украины, где есть надлежащие условия для хранения.

Реклама

Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании не нужны дополнительные реагенты, а тестирование будет продолжаться около двух часов.

В тренде В Украине резко испортится погода: где украинцам ждать снега

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил: ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом – из Китая были доставлены 50 тысяч ПЦР-тестов. 29 марта прибыл новый борт со 100 тысячами тестов .

Дополнительно из Южной Кореи в Украину поступит еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов .

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама