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Зеленский: Сдачи национальных интересов Украины не будет

11 октября, 14:37

Глава государства заявил, что него уже аллергия на слово капитуляция, которую разгоняют в стране

Скриншот

Скриншот

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что и дальше стоит на позиции окончания войны на Донбассе, а в ситуации с переговорами по Донбассу и разведением сил четко дал понять – никаких сдачи нацинтересов Украины. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня защитника Украины.

"Я обещаю прекратить войну на востоке и возобновить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все усилия. Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной – Донбасс это Украина и там должен царить мир", – сказал он.

Зеленский отметил, что там полностью должен прекратиться огонь, все пленные должны вернуться, российские войска должны быть выведены, а контроль над границей должен перейти Украине.

"Местные выборы должны пройти исключительно по украинским законам без пулеметов, а под присмотром международных наблюдателей. При этом мы никогда не забываем и не забудем об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом", – подчеркнул президент.

Читайте также: Зеленский прокомментировал стычку добровольцев с полицией на Донбассе

Глава государства заявил, что у него уже аллергия на слово капитуляция (именно капитуляцией в некоторые политические силы в Украине называют согласование "формулы Штайнмайера" и разведение сил в Золотом и Петровском).

"Хочу очередной раз всех заверить – никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня, и это не про Украину. Наша позиция это: грамотная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики, обеспечение благосостояния граждан Украины", – добавил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровской и Золотое не будут "разводиться".

Смотрите также видео стычки в Кременной между добровольцами и полицией:

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Одесса Донбасс Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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