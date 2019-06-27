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Виновные должны быть наказаны: Зеленский собрал СНБО по хищениям в "оборонке"

27 июня, 16:50

Глава государства недоволен отсутствием прозрачности в закупках для армии и предлагает их частично рассекретить

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел совещание Совета национальной безопасности и обороны относительно хищений в оборонной сфере бюджетных средств, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он требует наказания для всех, кто воровал в армии.

"Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину. Эти люди должны ответить за содеянное, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", – сказал Зеленский.

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Глава государства недоволен отсутствием прозрачности в закупках для армии. Он считает, что этот вопрос нужно решить, но при этом секретность должна оставаться там, где она целесообразна.

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично владели. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать. Наша цель – совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контролирующую роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство. Справедливость и эффективное использование средств – наша цель, но самое главное – это сохранение жизней наших бойцов", – подчеркнул он.

В совещании приняли участие Генеральный прокурор Юрий Луценко, глава МВД Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, в.и.о. председателя Службы безопасности Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня на брифинге директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что на военной форме и бронежилетах украли 100 миллионов. В рамках уголовного производства о растрате бюджетных средств при закупках военного имущества для военнослужащих были проведены обыски и чиновников Министерства обороны.

Напомним, в феврале Верховная Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере. В первую очередь создание следственной комиссии было инициировано из-за коррупции в "Укроборонпроме". Журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын уже экс-заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. Позже пятый президент (2014-2019 гг.) Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа.


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Тег армия, СНБО, Зеленский, хищения

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