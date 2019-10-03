Зеленский сделал заявление об особом статусе Донбасса

Президент уверяет, что «красные линии» и общественное мнение будут учтены

Новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение. Об этом 3 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

Он заверил, что новые власти хотят освобождения оккупированных территорий и людей, которые на них живут, но сделать это без встречи в "нормандском формате" было невозможно. А для этой встречи, соответственно, было необходимо принять "формулу Штайнмайера".

Кроме того, он поддержал право каждого гражданина страны выражать свой протест, в том числе и против одобренной на последних переговорах в Минске "формулы Штайнмайера".

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"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину", – добавил он.

Зеленский попросил всех "взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц".

"Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность ограбления, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина", – резюмировал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира.

В свою очередь Франция считает, что, после одобрения Украиной "формулы Штайнмайера", условия для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств сложились.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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