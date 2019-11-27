Зеленский сделал заявление по санкциям против России

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский во время визита в Литву заявил, что санкции должны продолжаться до полного освобождения оккупированных Россией украинских территорий. Об этом он сказал на совместной с литовским лидером Гитанасом Науседой пресс-конференции.

"Во время переговоров было констатировано единство позиций между Киевом и Вильнюсом по всем вопросам – как двухсторонней, так и международной повестки дня. Спасибо вам за твердую и последовательную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Для нас это очень важно. Мы видим четкое понимание Литвой того, что международные давление и санкции должны продолжаться до полной деоккупации территорий Украины и освобождения всех наших политзаключенных", – сказал он.

Зеленский заявил, что проинформировал Науседу об актуальной ситуации на оккупированных территориях и о подготовке к "нормандским" переговорам.

"Рад, что наши взгляды по завершению войны полностью совпадают", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что первая встреча Зеленского и Науседы состоялась 1 сентября в Польше на полях мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны. Тогда лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях. Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский Союз. Также Зеленский обсудил с Науседой активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики и подготовку Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Литве в 2020 году. А недавно президент Литвы назвал "формулу Штайнмайера" выгодной для России.

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