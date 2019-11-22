Зеленский сменил главу Хмельницкой области

Дмитрий Габинет. Фото: Facebook/Dmytro Gabinet

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Хмельницкой областной государственной администрации, подписав соответствующий указ.

Так, первый указом глава государства освободил Кальниченко Владимира Ильича от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой областной государственной администрации и вместо него назначил нового.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича председателем Хмельницкой ОГА", – говорится в указе.

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Отметим, что Кабинет министров согласовал назначение Габинета еще 28 октября.

37-летний Габинет является руководителем общественной организации "Форпост народовластия", а также помощником на общественных началах депутата Верховной Рады Николая Стефанчука. Имеет степень кандидата юридических наук. С 2017 года председатель Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS

Как сообщали новости "Сегодня", 11 ноября Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА. До этого чиновник был заместителем главы Херсонской области. Новый глава облгосадминистрации рассказал о приоритетах работы.

12 ноября президент назначил Олега Синегубова руководителем Полтавской области.

1 ноября Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области, лично приехав на западную Украину. Игорь Сопель даже пытался пройти в Раду на последних парламентских выборах, но не получилось. Но без высокой должности не остался.

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