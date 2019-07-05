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Зеленский снова отправился на Донбасс: стали известны планы визита

5 июля, 13:21

Сегодня на востоке Украины два города празднуют годовщину освобождения от боевиков

Фото: пресс-служба АП
Фото: пресс-служба АП.

По случаю освобождения Славянска и Краматорска от боевиков президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донецкую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава государства в Краматорске примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов. Также в программе – представление активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июля президент подписал указ об увольнении главы Донецкой ОГА Александра Куця, назначенного на эту должность год назад. А также назначил новым руководителем Донецкой области прокурора военной прокуратуры Павла Кириленко.

Напомним, 27 мая Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Луганской области. Это была его первая поездка на Донбасс в статусе президента. В Станице Луганской президент побывал на посту наблюдения и блиндажах. Осмотрев бытовые условия, в которых находятся украинские защитники, президент подчеркнул необходимость улучшения обеспечения.


Кроме того, 16 июня президент второй раз прибыл на Донбасс. Зеленский в Мариуполе посетил меткомбинат и вышел в открытое море. Президент поздравил жителей города с годовщиной освобождения от боевиков и побывал на учениях.

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Тег Донбасс, визит, Зеленский, краматорск

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Сегодня

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