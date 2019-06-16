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Зеленский в Мариуполе посетил меткомбинат и вышел в открытое море

16 июня, 23:09

Президент поздравил жителей города с годовщиной освобождения от боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Мариуполе, который пять лет назад освободили от пророссийских боевиков. Горожане получили поздравления и от президента – он посетил металлургический комбинат и вышел с пограничниками в Азовское море.

От черты города до линии разграничения здесь – чуть больше 10 километров. Местные жители, горожане и почти 100 тысяч переселенцев, уже привыкли жить под грохот взрывов снарядов. Большая часть населения работает на крупнейших предприятиях: металлургическом комбинате и Азовстали. На них держится и социальная сфера.

Так, на Мариупольском меткомбинате планируют создать тысячу новых рабочих мест: украинский холдинг "Метинвест" и французская компания "Ейр ликвид" построят на предприятии перераспределительную установку для производства чугуна. Международный контракт на более чем 78 миллионов доллларов бизнес подписал в присутствии президента Украины и посла Франции.

"Это масштабнейшие инвестиции в город Мариуполь. Это масштабнейшие инвестиции в эти комбинаты, которые здесь находятся. Только в этом году мы фактически завершаем проектов на 300 миллионов долларов только на комбинате", – заявил Юрий Рыженков, генеральный директор группы "Метинвест".

Вначале украинская сторона принимает французскую делегацию в Мариуполе, а уже завтра – в Елисейском дворце – прошла встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. Это хороший сигнал для Украины, говорит президент.

"Мы будем говорить о действительно очень больших инвестиционных проектах в Украину. Но сегодняшний сигнал, мне кажется, очень важный сигнал для Украины в целом и всего мира. Сигнал – это инвестиция, инвестиционный проект, это первый инвестиционный проект в Мариуполь с 14 года – это очень важно. Это сигнал абсолютно всем странам", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

С украинскими металлургами европейские специалисты уже сотрудничали. Проект компании "Метинвест" и французских производителей оборудования – машина беспрерывного литья заготовок. Это комплекс за 150 миллионов долларов. Современный цех вырос за рекордные два с половиной года. Тут и энергию сберегают, и качество продукции улучшают.

Вокруг города – тысячи гектаров минных полей. Для их обезвреживания нужно оборудование и специалисты. Роботов-саперов закупили для нового центра разминирования. Как они работают, оценил лично президент – подводное разминирование в акватории Азовского моря главе государства продемонстрировали пограничники.

Мирная жизнь в Мариуполе продолжается уже пять лет – в июне 2014 года военные освободили город от незаконных вооруженных формирований, и горожане уверенно заявляют всему миру: "Мариуполь – это Украина".

"Великий город, великих воинов. Великих людей. Великих украинцев. Благодарим вас. Вы свободны, вы настоящие, вы действительно украинцы. Сохранили Мариуполь. Мариуполь навсегда – это Украина", – заявил президент.

Забыть о войне и вернуть мир в каждый населенный пункт Донбасса мариупольцы, несмотря на близость к линии разграничения, пытаются не просто жить в этом городе, но и восстановить его.

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Тег Мариуполь, Зеленский, освобождение, Владимир Зеленский

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