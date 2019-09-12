Зеленский снова сменил глав СБУ в нескольких областях

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский снова уволил и назначил глав Службы безопасности в шести областях страны, а также назначил нового главного контраразведчика СБУ. Глава государства подписал ряд соответствующих указов.

Так, с должности начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области президент уволил Петр Дидух, в Николаевской области Юрий Пасик, в Тернопольской области Виталий Найда, в Харьковской области Виталий Носач.

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Следующими указами Зеленский назначил главой СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого, в Николаевской области Виталия Герсака, в Харьковской области Николая Найдича, в Черновицкой области Виталия Монастырецкого.

Кроме того, начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины назначен Александр Руснак.

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Как сообщали новости "Сегодня", в августе Зеленский устроил "разнос" руководству СБУ и прокуратуры Житомирской области. Президент выразил недовольство работой силовиков в вопросе борьбы с незаконной добычей янтаря.

Также он приказал уволить глав СБУ в трех областях и ряд начальников полиции. "Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ровненская, Волынская и Житомирская", – обратился президент к Баканову.

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