Зеленский устроил "разнос" руководству СБУ и прокуратуры Житомирской области

Глава государства намерен сменить руководство СБУ в области, а прокурора так и не увидел сегодня

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не только сегодня назначил главу Житомирской области, но и отчитал местных правоохранителей. Глава государства намерен сменить начальника СБУ по области и возмущен работой прокуратуры.

Об этом шла речь во время его встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевский райгосадминистрации, передает "Украинская правда".

Президент обсуждал с чиновниками и правоохранителями ситуацию с незаконной добычей янтаря и заявил главному СБУшнику области, что "Служба безопасности тоже в этой схеме". Однако ответ чиновника, что якобы СБУ работает и было изъято 13 тонн янтаря, его не удовлетворил.

"Мы сменим председателя Службы безопасности в Житомирской области. Я хотел бы, чтобы Иван Геннадьевич Баканов рассмотрел другую кандидатуру", – сказал Зеленский.

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Также дело дошло до прокурора области, но его не оказалось в зале из-за отпуска.

"В каком отпуске? За пределами Украины? А когда отпуск начался? А есть заявление с датами? Я хочу увидеть, когда он ушел в отпуск. А вы можете нам доклад по поводу янтаря и тех прокуроров, кто крышует (незаконную добычу. – Ред.)?", – сказал Зеленский.

Зампрокурора области попытался оправдаться и заявил, что прокуратура борется с незаконной добычей янтаря, однако не договорил…

"Вы должны знать, что происходит. Спасибо", – перебил его глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", глава государства устроил разнос местным правоохранителям за бездействие в противодействии незаконной добычи янтаря. Зеленский приказал уволить двух начальников полиции в Житомирской области.

Отметим, что одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидером по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

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