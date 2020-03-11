Зеленский снова сменил главу Киевской области

Глава государства в октябре уже менял руководителя области

Президент Владимир Зеленский уволил главу Киевской областной государственной администрации и назначил на эту должность нового человека, подписав соответствующие указы.

"Освободить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.

Следующим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Киевской ОГА на Володина Василия Геннадьевича.

Отметим, что Володин был заместителем Чернышова.

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В марте 2004 года начал работу на государственной службе с должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения в Департаменте финансового законодательства Министерства юстиции Украины, где проработал до 2006 года на различных должностях.

С 2006 по 2010 год работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям, занимая должности от заместителя начальника юридического управления – начальника отдела финансового законодательства и развития рынков капитала до директора Юридического департамента Государственного агентства.

В 2010 году Василий Володин стал заместителем генерального директора Государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания". В 2011-м – заместителем председателя Наблюдательного Совета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития". С 2012 по 2019 годы занимал должность директора департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

До назначения на должность заместителя председателя Киевской облгосадминистрации был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Как сообщали новости "Сегодня", в июле Зеленский назначил главой Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна. Однако он пробыл на данной должности 3,5 месяца. 20 октября глава Киевской ОГА подал в отставку.

28 октября президент назначил нового главу администрации Киевской области. Алексей Чернышев известен как бизнесмен и инвестор, но и он не продержался долго.

Смотрите видео недавнего визита Зеленского в областную бориспольскую больницу:

Видео: president.gov.ua

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