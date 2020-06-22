Зеленский снова взялся за суды: в Раду внесен новый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский снова хочет что-то поменять в судебной системе, внеся в Верховную Раду новый законопроект №3711 относительно деятельности Верховного суда.

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На сайте парламента появился законопроект о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления. Его внес глава государства.

В карточке законопроекта пока нет текста самого документа, он ожидается позже. Он отмечен как неотложный.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре прошлого года Зеленский подписал закон о судебной перезагрузке. Это тоже был его законопроект, который поддержала Рада. Тем документом глава государства одобрил сокращение количества судей Верховного суда вдвое (ранее было 200, теперь – 100).

Отметим, что новая судебная реформа стала пятой за время независимости, и это снова президентская инициатива. Закон, в котором идет речь о сокращении судей и зарплат в Верховном суде, вызвал жаркие споры – о новой судебной реформе уже высказались депутаты. Некоторые политики говорят, что будут безумные нагрузки и люди будут годами ждать окончательного решения по делам в Верховном суде.

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