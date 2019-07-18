Зеленский собирает Нацсовет по антикоррупционной политике

Обсуждать антикоррупционные вопросы с участниками Нацсовета глава государства будет на Банковой

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в антикоррупционном совете, который пройдет в Офисе президента.

Сегодня в 10:00 при участии президента состоится заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Место проведения: Офис президента Украины (ул. Банковая, 11).

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике. Глава государства уволил Мустафу Джемилева с должности главы Нацсовета (он был назначен предыдущим президентом) и назначил своего человека. Также он ввел в Нацсовет не только руководство Офиса президента, но и ряд экспертов-антикоррупционеров из Украины и западных стран.

Недавно в антикоррупционный Нацсовет президент своим указом ввел еще начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова.

Отметим, что на днях Зеленский внес в Раду законопроект по Антикоррупционному суду, который предполагает снять нагрузку с судей этой новой судебной инстанции, чтобы они занимались уголовными производствами топ-коррупционеров.

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