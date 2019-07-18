Зеленский собирает Нацсовет по антикоррупционной политике
Обсуждать антикоррупционные вопросы с участниками Нацсовета глава государства будет на Банковой
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в антикоррупционном совете, который пройдет в Офисе президента.
Сегодня в 10:00 при участии президента состоится заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
Место проведения: Офис президента Украины (ул. Банковая, 11).
Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике. Глава государства уволил Мустафу Джемилева с должности главы Нацсовета (он был назначен предыдущим президентом) и назначил своего человека. Также он ввел в Нацсовет не только руководство Офиса президента, но и ряд экспертов-антикоррупционеров из Украины и западных стран.
Недавно в антикоррупционный Нацсовет президент своим указом ввел еще начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова.
Отметим, что на днях Зеленский внес в Раду законопроект по Антикоррупционному суду, который предполагает снять нагрузку с судей этой новой судебной инстанции, чтобы они занимались уголовными производствами топ-коррупционеров.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский собирает Нацсовет по антикоррупционной политике". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дела Майдана и Гандзюк: Зеленский рассказал, почему никого не посадили
Одной политической воли Зеленского для расследования громких дел недостаточно
Паспортизация Донбасса: Зеленский зеркально ответил Путину
В Офисе президента возмущены неосвобождением 24 украинских моряков и упрощением выдачи российских паспортов жителям Донбасса