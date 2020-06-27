Зеленский провел срочное совещание по борьбе с "рекордами" коронавируса

В связи со стремительным распространением коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский провел расширенное совещание.

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Как сообщили в Офисе главы государства, на обсуждение были собраны члены правительства, руководители правоохранительных органов, главы областных государственных администраций и мэры городов.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Но это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если ранее в Одессе был один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше", – отметил президент.

Также он акцентировал внимание на том, что такая ситуация может сложиться во всех регионах, где нет коммуникации с людьми.

"Я собрал тут не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в итоге, для нас всех должно быть важно одно – здоровье и жизнь простых украинцев", - сказал Зеленский.

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В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что за последний месяц ситуация с распространением коронавируса значительно ухудшилась: если в конце мая фиксировали 300-400 случаев в сутки, то сейчас таких – 900-1000, втрое увеличилось число госпитализированных.

По словам министра, главной причиной такой ситуации стало пренебрежение правилами карантина – перевозка людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение мерами индивидуальной защиты и социальной дистанции.

В качестве примера Степанов также навел Одесскую область: по его словам, она стала ярким примером, когда невыполнение правил приводит к стремительному распространению коронавируса.

"Если сейчас не начать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", - предупредил он.

Степанов отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но уже и третьей волны. Он добавил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, но в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если сейчас в некоторых областях заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро будет нехватка мест.

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Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в последние двое суток стражи порядка проверили более 6200 заведений: почти 3500 учреждений торговли, 2000 заведений питания, 850 ночных клубов и мест развлечения. Было составлено 355 административных протокола.

Больше всего нарушений выявили в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно вырос – сейчас он составляет более 50 человек на 100 тысяч населения, хотя еще 10 дней назад он был менее 40. В то же время, летальность составляет 2,6%, что говорит о высоком уровне лечения.

Глава правительства предложил мэрам привлекать муниципальные патрули к работе с контролирующими ведомствами для лучшего контроля за санитарно-эпидемическим положением.

Шмыгаль также обратил внимание на необходимость ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера; жестко контролировать муниципальный транспорт и улучшить информационную политику, а также помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

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Выступил также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он заявил, что существует вероятность, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, и уже сегодня нужно готовить соответствующие технические возможности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве был установлен новый антирекорд по суточному количеству заболевших: в столице за минувшие сутки обнаружили еще 142 инфицированных.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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