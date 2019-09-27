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Зеленский сообщил, что не следил за слушаниями в Конгрессе о его беседе с Трампом

27 сентября, 01:10

«Нет, у меня было много встреч», — сказал он

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не следил за слушаниями в американском Конгрессе о его телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Нет, у меня было много встреч", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Зеленский воздержался от ответа на вопрос, считает ли он возможным импичмент Трампа из-за содержания беседы.

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

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Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США переговоры визит Зеленский конгресс Трамп

Источник: ТАСС

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