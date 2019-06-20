Зеленский создает Офис президента: что это значит и как изменится АП

Глава государства подписал указ о реорганизации нынешней Администрации президента

Фото: facebook.com/zelenskiy95.

Глава государства Владимир Зеленский готовится к переезду с Банковой и подписал указ №417 о создании Офиса президента Украины, что станет заменой нынешней Администрации президента. Также будет реорганизована структура новой администрации и сокращено количество работников.

Согласно указу, Офис президента будет вспомогательным органом, основной задачей которого станет организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом своих полномочий.

Также определена следующая структура офиса президента:

руководитель Офиса президента;

первый заместитель руководителя Офиса;

заместители руководителя Офиса;

руководитель аппарата Офиса;

первый помощник президента;

помощники президента;

советники президента;

пресс-секретарь президента;

уполномоченные президента;

представители президента;

кабинет президента Украины;

кабинет руководителя Офиса;

директорат по вопросам правовой политики;

директорат по вопросам внешней политики;

директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;

директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;

директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;

директорат по вопросам экономической политики;

директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;

директорат по вопросам информационной политики;

департамент документального обеспечения;

департамент по вопросам Государственного протокола и церемониала;

департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;

департамент по вопросам обращений граждан;

департамент доступа к публичной информации;

департамент управления персоналом;

департамент информационных технологий;

департамент обеспечения, связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;

департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;

режимно-секретный департамент.

Помощники и советники назначаются и увольняются президентом Украины, а штатное расписание Офиса утверждается руководителем аппарата Офиса.

Зеленский также приказал образовать комиссию по реорганизации нынешней Администрации президента Украины, которую возглавит руководителя Главного департамента документального обеспечения Стасенко Игорь.

В то же время работники АП будут выполнять своих обязанности до прекращения трудовых отношений с ними.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП. Он вместе со своими помощниками представит проект Офиса президента, который будет размещен в Украинском доме на европейской площади в Киеве.

Видео: Facebook

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