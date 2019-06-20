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Зеленский создает Офис президента: что это значит и как изменится АП

20 июня, 14:02

Глава государства подписал указ о реорганизации нынешней Администрации президента

Фото: facebook.com/zelenskiy95
Фото: facebook.com/zelenskiy95.

Глава государства Владимир Зеленский готовится к переезду с Банковой и подписал указ №417 о создании Офиса президента Украины, что станет заменой нынешней Администрации президента. Также будет реорганизована структура новой администрации и сокращено количество работников.

Согласно указу, Офис президента будет вспомогательным органом, основной задачей которого станет организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом своих полномочий.

Также определена следующая структура офиса президента:

  • руководитель Офиса президента;
  • первый заместитель руководителя Офиса;
  • заместители руководителя Офиса;
  • руководитель аппарата Офиса;
  • первый помощник президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • пресс-секретарь президента;
  • уполномоченные президента;
  • представители президента;
  • кабинет президента Украины;
  • кабинет руководителя Офиса;
  • директорат по вопросам правовой политики;
  • директорат по вопросам внешней политики;
  • директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
  • директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
  • директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
  • директорат по вопросам экономической политики;
  • директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
  • директорат по вопросам информационной политики;
  • департамент документального обеспечения;
  • департамент по вопросам Государственного протокола и церемониала;
  • департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
  • департамент по вопросам обращений граждан;
  • департамент доступа к публичной информации;
  • департамент управления персоналом;
  • департамент информационных технологий;
  • департамент обеспечения, связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;
  • департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;
  • режимно-секретный департамент.

Помощники и советники назначаются и увольняются президентом Украины, а штатное расписание Офиса утверждается руководителем аппарата Офиса.

Зеленский также приказал образовать комиссию по реорганизации нынешней Администрации президента Украины, которую возглавит руководителя Главного департамента документального обеспечения Стасенко Игорь.

В то же время работники АП будут выполнять своих обязанности до прекращения трудовых отношений с ними.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП. Он вместе со своими помощниками представит проект Офиса президента, который будет размещен в Украинском доме на европейской площади в Киеве.


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Тег указ, Зеленский, администрация президента, Офис президента

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