Зеленский создает Офис президента: что это значит и как изменится АП
Глава государства подписал указ о реорганизации нынешней Администрации президента
Глава государства Владимир Зеленский готовится к переезду с Банковой и подписал указ №417 о создании Офиса президента Украины, что станет заменой нынешней Администрации президента. Также будет реорганизована структура новой администрации и сокращено количество работников.
Согласно указу, Офис президента будет вспомогательным органом, основной задачей которого станет организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом своих полномочий.
Также определена следующая структура офиса президента:
- руководитель Офиса президента;
- первый заместитель руководителя Офиса;
- заместители руководителя Офиса;
- руководитель аппарата Офиса;
- первый помощник президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- пресс-секретарь президента;
- уполномоченные президента;
- представители президента;
- кабинет президента Украины;
- кабинет руководителя Офиса;
- директорат по вопросам правовой политики;
- директорат по вопросам внешней политики;
- директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
- директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
- директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
- директорат по вопросам экономической политики;
- директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
- директорат по вопросам информационной политики;
- департамент документального обеспечения;
- департамент по вопросам Государственного протокола и церемониала;
- департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
- департамент по вопросам обращений граждан;
- департамент доступа к публичной информации;
- департамент управления персоналом;
- департамент информационных технологий;
- департамент обеспечения, связей с Верховной Радой и Кабинетом министров;
- департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента;
- режимно-секретный департамент.
Помощники и советники назначаются и увольняются президентом Украины, а штатное расписание Офиса утверждается руководителем аппарата Офиса.
Зеленский также приказал образовать комиссию по реорганизации нынешней Администрации президента Украины, которую возглавит руководителя Главного департамента документального обеспечения Стасенко Игорь.
В то же время работники АП будут выполнять своих обязанности до прекращения трудовых отношений с ними.
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП. Он вместе со своими помощниками представит проект Офиса президента, который будет размещен в Украинском доме на европейской площади в Киеве.
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