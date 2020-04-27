Зеленский созвонился с Макроном: подробности разговора президентов

Президенты затронули важные темы: коронавирус, Донбасс и миллиарды для Украины

Президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Главной темой переговоров стала пандемия коронавируса, сообщает Офис главы украинского государства.

"Украина вносит свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию​", – отметил украинский лидер.

Также Владимир Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

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"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", – подчеркнул глава государства.

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В свою очередь президент Франции высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе.

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Зеленский выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

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Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе и состоянию реализации договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите" в Париже в декабре 2019-го. Макрон приветствовал обмен пленными. Отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе.

Владимир Зеленский напомнил Эммануэлю Макрону о приглашении посетить Украину.

"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и только этот визит станет возможным", – сказал он, на что французский лидер подтвердил намерение посетить Украину.

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