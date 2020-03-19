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Зеленский созвонился с Трюдо из-за коронавируса: о чем договорились

19 марта, 19:09

Станислав Кожемякин

Канада готова предоставить Украине необходимое оборудование и медикаменты

Украина и Канада готовы совместно координировать свои усилия и взаимно поддерживать друг друга в борьбе с распространением коронавирусной эпидемии COVID-19.

Об этом, как сообщили в Офисе президента Украины, во время телефонной беседы 19 марта договорились глава государства Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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Кроме того, Зеленский проинформировал премьера Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса, а также выразил ему и его семье искреннюю поддержку, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса его супруге Софи.

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Несмотря на то, что в Канаде намного больше заболевших, чем в Украине – около 700 – Джастин Трюдо выразил готовность предоставить Киеву необходимое медицинское оборудование и препараты, а также пообещал Владимиру Зеленскому содействовать эвакуации украинских граждан, пожелавших вернуться из Канады домой.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине известно о 18 случаях заражения, из которых двое человек скончались, а один выздоровел, при этом в Киеве насчитывается лишь трое пациентов с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Канада Владимир Зеленский коронавирус медикаменты Джастин Трюдо

Источник: Сегодня

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