Зеленский тепло поздравил украинцев с Рождеством: Счастья и благополучия каждой семье

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, отмечающим 25 декабря Рождество Христово.

На своей странице в соцсети он опубликовал обращение к согражданам.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом.

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В этот светлый праздник давайте забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить.

Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью.

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С Рождеством Христовым!" – говориться в обращении Зеленского.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, какая погода ожидается на католическое Рождество, 25 декабря.

Также писалось, что в Японии прошел фестиваль "Украинское Рождество".

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