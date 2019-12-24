Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Зеленский тепло поздравил украинцев с Рождеством: Счастья и благополучия каждой семье

24 декабря, 18:30

Глава государства обратился к согражданам по случаю Рождества Христова

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, отмечающим 25 декабря Рождество Христово.

На своей странице в соцсети он опубликовал обращение к согражданам.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом.

Реклама

В этот светлый праздник давайте забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить.

Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью.

В тренде
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

С Рождеством Христовым!" – говориться в обращении Зеленского.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, какая погода ожидается на католическое Рождество, 25 декабря.

Также писалось, что в Японии прошел фестиваль "Украинское Рождество".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Рождество поздравления Владимир Зеленский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The WeekПолитика
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в КрымПолитика
Декоммунизацию
Декоммунизацию "Родины-матери" в Киеве назвали слишком дорогойДругие новости
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснили
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...