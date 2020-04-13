"Имейте же совесть": Аваков о штрафах за посещение церкви в Вербное воскресенье

Неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения, отметил министр

Украинские правоохранители оформили 15 протоколов о нарушении карантинных мер из-за массового посещения церквей 12 апреля, когда христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а западного – Пасху.

Об этом на своей странице в Twitter 13 апреля сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, отметив что в трех случаях полиция выписала административные штрафы настоятелям церквей, а по 12 другим – материалы изучаются.

"Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!.. У нас свобода совести, но... имейте же совесть!" – написал глава МВД.

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В тренде В Украине рекордный рост заражений коронавирусом за сутки

Напомним, что с 6 апреля в Украине действует ужесточенный режим соблюдения самоизоляции – за нарушение можно получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Подробнее о действующих запретах вы можете узнать в материале "Нарушение правил карантина: за что могут оштрафовать".

Также, как уже сообщалось за последние сутки в Украине было зафиксировано 325 новых случаев заражения коронавирусном и теперь их совокупное количество достигает 3102. При этом инфекция отняла жизни 93 человек, а 97 пациентов выздоровели.

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