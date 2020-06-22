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Зеленский: У меня нет времени выбирать, доверяю ли я Путину

22 июня, 09:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На Западе все же отмечают успехи в переговорах Украины с Россией

Пока президент РФ Владимир Путин верит в визит президента Украины в Россию, украинский лидер Владимир Зеленский не пытается найти какое-то доверие к своему российскому коллеге, а занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных территорий.

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Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По словам президента, несмотря на все усилия и попытки в урегулировании ситуации на Донбассе, Украине все равно нужны международные союзники, чтобы твердо держаться на переговорах с Россией.

Он отметил, что, несмотря на практически прекращение переговорного процесса из-за пандемии коронавируса, на Западе все же отмечают хоть и небольшие, но успехи, в том числе вспоминают об обмене пленными.

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"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину. Может быть (обмен пленными), не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу. И для нас большая победа – это возвращение всех наших оккупированных территорий. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский объяснял, зачем он ведет прямой диалог с Путиным. Президент Украины также отметил, что возвращение людей ему важнее вопросов этикета.

Смотрите также комментарий Зеленского о переговорах с Путиным в Париже в декабре прошлого года:

Видео: Официальный сайт президента Украины

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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