Зеленский учредил в Украине День пациента

Глава государства назначил дату, когда новый праздник будет отмечаться в нашей стране

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине будут отмечать День безопасности пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

День пациентов будут отмечать в один день с аналогичным международным праздником.

"Признавая обеспечение безопасности пациентов одним из самых важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, постановляю: учредить в Украине День безопасности пациентов, который отмечать ежегодно 17 сентября – во Всемирный день обеспечение безопасности пациентов", – говорится в президентском указе, который вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины. Этот день будет посвящен защитникам Украины, погибшим в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

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Напомним, ранее мы писали, что Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом. Министерство планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов. "Сегодня" разобрались, почему чиновники идут на такой шаг и чем это грозит для украинцев.

Смотрите также интервью сайта "Сегодня" с главой Нацслужбы здоровья Олегом Петренко:

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