Наши действия были правильными: Зеленский указал на важный момент в борьбе с коронавирусом

В последние дни в стране выздоравливает больше людей, чем заражается

Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел. Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы МОЗ, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

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Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

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Также сообщается, что в аэропортах Киева и Львова устанавливаются лаборатории, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не шли на самоизоляцию.

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Напомним, за минувшие сутки, 10 июля, в Украине COVID-19 подтвердили у 800 человек, общее количество заболевших составляет 52 843. Количество выздоровевших достигло 25 661 человека (+861 за последние сутки). За 9 июля коронавирус подтвердили у 819 человек, выздоровели 1016.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в нашей стране сейчас нет второй волны коронавируса.

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