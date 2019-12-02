Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

Зеленский указал направление любителям "русского мира" на Донбассе

2 декабря, 11:28

Недопустимо, что жители ОРДЛО получат российские паспорта и называют себя россиянами, считает глав государства

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уже говорил о единственном способе закончить войну, а теперь четко дал понять, что любители "русского мира" могут уехать с оккупированных территорий в Россию.

Об этом он заявил в интервью Spiegel, а также еще трем западным СМИ.

Он отрицает то, что большинство украинцев на оккупированных территориях хотят жить в составе России.

Реклама

"Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Да, есть потерянные, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", – сказал Зеленский.

В тренде
Кличко судится с Кабмином, а у МАГАТЭ – новый гендиректор: топ-темы дня
Фото: kyivcity.gov.ua

Президент считает неправильным, когда на украинской территории (сейчас временно оккупированной) говорят: "Я гражданин России и это моя земля".

"Я считаю это неправильным и несправедливым. Что касается тех, кто потерян: если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно принимает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и оттуда (со стороны оккупантов), то он сбился с пути … Я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский называл три важных этапа по возвращению Донбасса. Глава государства привел в пример международный опыт урегулирования конфликтов и войн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Донбасс Владимир Зеленский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно "но"Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверки
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверкиПолитика
Чего ждать от Меркель и Макрона на
Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили раскладПолитика
Пора готовиться к наступлению: Хомчак поставил задачу перед ВСУ на 2020 год
Пора готовиться к наступлению: Хомчак поставил задачу перед ВСУ на 2020 годУкраина
Встреча Нормандской четверки: Франция и Германия могли договориться с Путиным
Встреча Нормандской четверки: Франция и Германия могли договориться с ПутинымПолитика
У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве
У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентствеРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...