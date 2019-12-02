Зеленский указал направление любителям "русского мира" на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уже говорил о единственном способе закончить войну, а теперь четко дал понять, что любители "русского мира" могут уехать с оккупированных территорий в Россию.

Об этом он заявил в интервью Spiegel, а также еще трем западным СМИ.

Он отрицает то, что большинство украинцев на оккупированных территориях хотят жить в составе России.

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"Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Да, есть потерянные, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", – сказал Зеленский.

Президент считает неправильным, когда на украинской территории (сейчас временно оккупированной) говорят: "Я гражданин России и это моя земля".

"Я считаю это неправильным и несправедливым. Что касается тех, кто потерян: если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно принимает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и оттуда (со стороны оккупантов), то он сбился с пути … Я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский называл три важных этапа по возвращению Донбасса. Глава государства привел в пример международный опыт урегулирования конфликтов и войн.

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