Украина переходит к третьему этапу выхода из карантина: что это значит

Украина с сегодняшнего дня переходит к третьему этапу выхода из карантина – запускается межобластное сообщение любым транспортом и открываются спортзалы. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. Решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС. Привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но будем на страже своего здоровья", – написал Шмыгаль.

Премьер также опубликовал инфографику, в которой указывается, что групповые занятия можно проводить в количестве не более 10 человек, а детям до 12 лет запрещено в них участвовать. Во время межобластных перевозок в пассажирский транспорт можно набирать людей только на сидячие места.

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Как сообщали новости "Сегодня", Минздрав опубликовал требования при открытии спортзалов и бассейнов. На тренировку могут не все попасть, потому что действует правило определенного количества человек.

Напомним, что на первом этапе выхода из карантина 11 мая разрешили открыться бизнесу – магазинам, ресторанам, парикмахерским, салонам красоты и другим заведениям. На втором этапе, с 23 мая, начал работать общественный транспорт (метро с 25 мая).

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