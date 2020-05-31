Украина не разрабатывает вакцину от коронавируса: В Минздраве назвали причину

В то же время в Украине испытывают четыре препарата для борьбы с эпидемией

Пока еще ни одна страна не имеет вакцины от COVID-19, а в Украине ее даже и не брались разрабатывать из-за отсутствия необходимых лабораторных мощностей.

Об этом сообщил в интервью "Радио Свобода" главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но сроки не сильно радуют.

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"Да, это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее ожидать вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", – сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что украинских разработок среди них нет.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – объяснил санврач.

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При этом он подтвердил, что в Украине проходят клинические испытания четырех препаратов против коронавируса. По его словам, есть государственный экспертный центр, который анализирует все материалы, допускает к проведению клинических испытаний.

"Я знаю, что там есть и препараты, которые могут влиять на уменьшение летальности, например, путем профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, легочной системы. А есть, которые имеют определенное противовирусное действие. Посмотрим, что дадут нам клинические исследования. И это по всему миру проводится", – резюмировал Ляшко.

На днях врач-инфекционист Владимир Курпита рассказывал, когда появится вакцина от коронавируса. Он указал на один важный момент – ситуацию с разработкой вакцины усложняет способность вирусов к мутации.

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