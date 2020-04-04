Зеленский: Украина обеспечена продуктами, нехватки не будет

Президент заверил, что дополнительных ограничений по экспорту в ближайшее время не будет

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное борьбе с распространением коронавируса, на которой заслушал информацию о состоянии экономики, особо важных для страны на время эпидемии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что по поручению главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки разных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и первые результаты представят уже в ближайшие дни.

"Государство должно заботиться о самых бедных. Это наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые люди, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ждет помощи. К тому же, мы должны внести эти изменения в бюджет", - обратился Зеленский к министрам.

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Также он призвал членов правительства не обращать внимания на выходные и поскорее разработать необходимые программы.

Кроме того, по поручению главы государства правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций о необоснованном повышении цен на топливо, и уже в ближайшее время цены будут снижаться. Также будет проверено повышение цен на некоторые продукты.

"Украинцы обеспечены едой, и никакой нехватки не будет. И пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - заверил президент.

Также на совещании поднимался вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска отечественного производства защитных костюмов. Для этого обсуждались производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали о поручении Зеленского обеспечить особое внимание к нуждам врачей и больниц, чтобы максимально помочь в борьбе с коронавирусом.

Ранее президент заверил, что украинские власти стараются максимально быстро решать проблемы, с которыми в разгар эпидемии коронавируса сталкиваются медики. Об этом шла речь в видео обращении главы государства, записанном в ответ на вопросы медиков:

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