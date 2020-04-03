Зеленский ответил на вопросы медиков: видеообращение президента

Украинские власти стараются максимально быстро решать проблемы, с которыми в разгар эпидемии коронавируса сталкиваются медики.

Об этом в видеообращении к согражданам 3 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он отметил ситуацию в Монастыриске в Тернопольской области, где более 20 медиков заразились COVID-19.

"Были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большое спасибо. По состоянию на сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа", – сообщил глава государства.

Также решается вопрос обеспечения и других больниц в области и, в частности, в Козовском районе, куда с этой же целью выехал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Зеленский сообщил, что в Дубно были отправлены тысяча защитных костюмов и 6 тысяч масок для медицинских работников. Но департамент здравоохранения Ровенской области не передал защитных средств экстренной медицинской помощи. Но сейчас ситуацию частично решили.

"Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины", – предупредил президент. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 3 апреля и все подробности из регионов

По словам Зеленского, Одесский областной медицинский центр определили как госпитальную базу для лечения пациентов с коронавирусом – туда уже доставили респираторы и защитные костюмы, а также усилили медицинскую команду.

Кроме того, оказалось, что работники экстренной медицинской помощи Запорожья не были включены в список медиков, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. Эту ситуацию тоже исправили.

Напомним, что состоянием на сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения, в Украине диагноз коронавирусной инфекции подтвердили у 942 человек, из которых 23 пациента скончались от вызванных болезнью осложнений. Кроме того, еще 19 человек выздоровели.

За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 138 человек.

В то время, когда в МВД прогнозируют пик эпидемии на середину апреля, в Украине все чаще допускают, что карантин может быть продлен на май.

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