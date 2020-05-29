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Зеленский: Украинские миротворцы высоко ценятся в ООН

29 мая, 12:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Миротворцы из Украины служат в разных уголках планеты

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских "голубых беретов" с Днем миротворца ООН. Он заявил, что даже во время войны Украина не будет отказываться от своих миротворческих контингентов в разных уголках планеты. Об этом говорится в поздравлении на сайте Офиса главы государства.

"Сегодня мы отдаем дань уважения самоотверженности и самопожертвованию военнослужащих и гражданского персонала, которые несут нелегкую службу по всему миру, выполняя благородную миссию по поддержанию международного мира и безопасности", – заявил президент.

Он отметил, что профессионализм украинских "голубых беретов" высоко ценится всеми государствами-членами ООН.

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"Мирные жители на разных континентах знают и помнят о доблести, миролюбии и гуманизме украинских воинов мира, их готовности всегда прийти на помощь и сделать все возможное для облегчения страданий гражданского населения и примирения враждующих сторон. Во время чрезвычайных вызовов для нашего государства Украина не только не откажется от участия в операциях ООН, но и в дальнейшем будет усиливать свой вклад в международный мир и безопасность. Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь во время миротворческих операций ООН. Уверен, что украинские миротворцы и в дальнейшем будут преданно служить идеалам гуманизму, мирному существованию и защите жизни людей", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре прошлого года мы показывали видео, как украинские миротворцы на вертолетах ударили по боевикам в джунглях Африки. Наши бойцы постоянно привлекаются к задачам по ведению воздушной разведки, патрулированию и поддержке наземных войск.

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миротворцы поздравления Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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