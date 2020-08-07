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Зеленский произвел фурор в Марьинке и побывал на передовой: новые фото и видео

7 августа, 15:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства второй день продолжает объезжать Донбасс

Президент Владимир Зеленский вчера лично осмотрел позиции ВСУ, а сегодня продолжил свое турне по украинским позициям на передовой. Он заехал в прифронтовую Марьинку, где сначала встретился с местными жителями, а потом отправился в окопы.

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В Офисе главы государства показали новые кадры с передовой.

Видео: Офис президента

Местные жители рассказали гаранту, что при отсутствии боевых действий город постепенно оживает: возвращаются люди с детьми, многие местные начинают ремонтировать жилье. При этом люди пожаловались на отсутствие газо- и водоснабжения.

На это председатель Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко пообещал, что с наступлением мира в городе появится возможность безопасно начать строительные работы для решения этой проблемы. Он уточнил, что при таких условиях газ и вода могут появиться в течение полугода. Дополнительно Зеленский обратился к руководству региона и города с просьбой как можно скорее начать восстановление инфраструктуры Марьинки, в частности дорог.

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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель показала видео, как ее шеф расписывался на флаге Украины для военных.

Видео: Facebook/Юлия Мендель

"В магазинчике площадью четыре квадратных метра в поселке неподалеку Марьинки пусто не бывает. Здесь и мороженое, и консервы, вода и овощи с фруктами, и алкоголь. А главное – одна из местных роскошей – кондиционер. Молодая брюнетка продавец рассказывает, что после попадания бомбы в крышу пришлось сделать косметический ремонт. Но сейчас они переезжают и сделают здесь хороший ремонт: "А что, будет Зеленский?" – спрашивает девушка. Говорю, что президент два дня ездит по Донбассу, проверяет передовую, общается с военными. "Чтобы это мир принесло", – отмечает продавец", – написала Мендель в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский рассказывал, как ночевал у военных. Гарант уже проехал больше 100 километров линии разграничения, но планирует лично осмотреть все 400 километров передовой.

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Донбасс Владимир Зеленский Марьинка

Источник: Сегодня

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