Президент Украины сказал, когда и где планирует встретиться с хозяином Белого дома

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Reuters

Зеленский уточнил дату и место встречи с Трампом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-03T16:18:00+03:00 Политика Президент Украины сказал, когда и где планирует встретиться с хозяином Белого дома

Первая официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом, который пригласил его в Белый дом еще после победы на президентских выборах, запланирована на сентябрь этого года.

Об этом украинский лидер заявил во время рабочей поездки во Львовскую область 3 августа.

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"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", – сказал он в городе Трускавец.

Данный визит станет для Зеленского первой официальной поездкой в Соединенные Штаты в качестве президента Украины.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

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