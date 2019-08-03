Зеленский уточнил дату и место встречи с Трампом

Первая официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом, который пригласил его в Белый дом еще после победы на президентских выборах, запланирована на сентябрь этого года.
Об этом украинский лидер заявил во время рабочей поездки во Львовскую область 3 августа.
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"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", – сказал он в городе Трускавец.
Данный визит станет для Зеленского первой официальной поездкой в Соединенные Штаты в качестве президента Украины.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов. Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.
Кроме того, ранее новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.
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