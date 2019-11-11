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Зеленский уволил Андрея Геруса

11 ноября, 10:35

Глава государства сменил своего представителя в правительстве

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в Кабинете министров, сообщает Офис президента.

"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", – говорится в указе главы государства.

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Следующим указом Зеленский назначил своим представителем в правительстве Алексея Перевезенцева. Отметим, что он занимает должность госсекретаря в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус также занимает должность председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Так, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Позже Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии.

Также недавно в аэропорту "Борисполь" подрались лидер Радикальной партии Олег Ляшко и Андрей Герус. Ляшко припомнил нардепу скандальную правку. По факту стычки в аэропорту полиция открыла уголовное производство.

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увольнение указ Владимир Зеленский Кабинет министров Андрей Герус

Источник: Сегодня

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