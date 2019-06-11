Зеленский уволил еще двух высокопоставленных чиновников

Глава государства продолжает кадровую чистку государственных органов в Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководство Государственного управления делами и назначил временно исполняющего обязанности. Глава государства подписал соответствующие указы

"Освободить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления согласно с поданным им заявлением", – говорится в указе №360.

Следующим указом Зеленский уволил с должности заместителя руководителя Госуправления делами Сарнацкого Евгения Владимировича, одобрив тем самым его заявление об отставке.

В то же время глава государства не оставил государственный орган обезглавленным и назначил указом №362 заместителя Госуправления делами Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя данного ведомства.

Напомним, в последние недели президент уволил пятерых руководителей в СБУ: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления СБУ в Ровенской области. В то же время Зеленский инициировал увольнение всех губернаторов.

Ранее Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Петра Цигикала.



Также новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада не поддержала представления президента на увольнение министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина и главу СБУ Василия Грицака. Подробней смотрите в видеосюжете:

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