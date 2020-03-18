Зеленский уволил главу Тернопольской области

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности главы Тернопольской областной государственной администрации, подписав соответствующий указ.
"Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе №92/2020.
Как сообщали новости "Сегодня", еще в конце февраля глава государства поддержал увольнение Игоря Сопеля из Тернопольской ОГА. Тогда в Офисе президента заявляли, что недовольны его работой в связи с протестами в Тернопольской области, когда из Китая эвакуировали украинцев.
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – сообщали в ОПУ.
Напомним, что назначил Зеленский Сопеля руководителем Тернопольской области в ноябре прошлого года. Отметим, что он даже пытался пройти в Верховную Раду: на досрочных парламентских выборах выдвигался от политической партии "Слуга народа", однако в 166-м округе в Тернопольской области потерпел поражение.
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