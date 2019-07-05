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Зеленский уволил начальника СБУ по Донбассу

5 июля, 10:38

Кадровая чистка в спецслужбе продолжается – уволенный чиновник был назначен на Донбасс осенью прошлого года

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №477 об увольнении главы Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Освободить Карпенко Александра Ивановича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", – говорится в указе.

Напомним, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назначил Карпенко начальником СБУ на Донбассе в октябре 2018 года. В 2015 году полковник Александр Карпенко был заместителем начальника Донецкого УСБУ, а перед этим он занимал должность исполняющего обязанности начальника Волынского УСБУ.

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Отметим, президент уволил уже целый ряд руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления СБУ по Крыму. Также Зеленский уволил начальников СБУ еще в пяти областях и двух замов Грицака.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.


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Тег СБУ, Донбасс, увольнение, указ, Зеленский, Карпенко

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