Зеленский уволил почти всех заместителей главы СБУ

На днях президент Владимир Зеленский назначил новых начальников СБУ в шести областях, а сегондя уволил почти всех заместителей главы спецслужбы, подписав соответствующие указы.
Так, глава государства подписал указы на увольнение следующих лиц:
- первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева;
- заместителя главы СБУ Вадима Пояркова;
- заместителя главы СБУ Анатолия Бублыка;
- заместителя главы СБУ Дмитрия Нескромного.
Кроме того, Зеленский назначил Нескромного вместо Бухарева на должность первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Также появился новый заместитель руководителя спецслужбы – Владимир Горбенко.
Отметим, что Владислав Бухарев за последние пару месяцев уже второй раз уволен. В июне был назначен главой Службы внешней разведки, а в сентябре уволен и переназначен в СБУ.
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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал, каких функций не должно быть у СБУ. По его мнению, спецслужбу необходимо лишить компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды.
В свою очередь глава спецслужбы Иван Баканов рассказывал, что СБУ – неповоротлива, инертна и технологически отсталая. По словам, реформа изменит назначение СБУ.
Ранее президент поставил задачу главе СБУ Ивану Баканову. Подробней смотрите на видео:
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