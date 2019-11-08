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Зеленский уволил почти всех заместителей главы СБУ

8 ноября, 12:08

Владислава Бухарева президент снимает с должности второй раз за последние пару месяцев

/ Фото: president.gov.ua

На днях президент Владимир Зеленский назначил новых начальников СБУ в шести областях, а сегондя уволил почти всех заместителей главы спецслужбы, подписав соответствующие указы.

Так, глава государства подписал указы на увольнение следующих лиц:

  • первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владислава Бухарева;
  • заместителя главы СБУ Вадима Пояркова;
  • заместителя главы СБУ Анатолия Бублыка;
  • заместителя главы СБУ Дмитрия Нескромного.

Кроме того, Зеленский назначил Нескромного вместо Бухарева на должность первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Также появился новый заместитель руководителя спецслужбы – Владимир Горбенко.

Отметим, что Владислав Бухарев за последние пару месяцев уже второй раз уволен. В июне был назначен главой Службы внешней разведки, а в сентябре уволен и переназначен в СБУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал, каких функций не должно быть у СБУ. По его мнению, спецслужбу необходимо лишить компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды.

В свою очередь глава спецслужбы Иван Баканов рассказывал, что СБУ – неповоротлива, инертна и технологически отсталая. По словам, реформа изменит назначение СБУ.

Ранее президент поставил задачу главе СБУ Ивану Баканову. Подробней смотрите на видео:

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СБУ увольнение указ Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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