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Зеленский уволил высокопоставленного чиновника СБУ

31 мая, 11:47

Глава государства продолжает активно проводить кадровую политику, не забыл и про спецслужбу

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №341 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Отметим, что глава государства решил всерьез перекроить руководящий состав спецслужбы. Так, например, 22 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Кроме того, 30 мая президент внес в Верховную Раду представления на увольнения главы СБУ Василия Грицака, министров Обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина соответственно. Стоит отметить, что Грицак ранее сам заявил об отставке.


В то же время в ЕС рассказали, какой видят реформу СБУ при новом президенте. Заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Анника Вайдеманн отмечала, что отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей интеграции Украины в западные страны.

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Тег СБУ, увольнение, указ, Зеленский, остафийчук

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Сегодня

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