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Зеленский уволил высокопоставленную чиновницу в Антимонопольном комитете

8 июля, 16:02

Глава государства продолжает чистку в государственных органах и снова взялся за АМКУ

Фото: facebook.com/amc.gov.ua
Фото: facebook.com/amc.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №496 об увольнении заместителя главы Антимонопольного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно части первой статьи 10 закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю: освободить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного", – говорится в указе.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июля Зеленский освободи Вовка Андрея Михайловича от должности заместителя председателя Антимонопольного комитета – государственного уполномоченного. Еще двумя указами Зеленский уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ Валерия Плюховича и Агию Загребельскую.

отметим, в последние дни глава государства разъезжал по стране и назначал глав областных администраций. Так, 6 июля президент заезжал во Львов, где назначил главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского. Зеленский назвал задачи львовского губернатора и сказал, кого видит главой Ивано-Франковской ОГА. Президент напомнил, что Львовская область является пограничной и в связи с этим есть две большие проблемы.

В тот же день президент отправился в Ужгород, где назначил новым главой Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, который является предпринимателем из Мукачево, владельцем и основателем сети кондитерских с одноименным брендом.

Кроме того, 7 июля Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА – им стал Виталий Комарницкий. Глава государства подчеркнул, что главной задачей руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона.

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Тег увольнение, указ, АМКУ, Зеленский, Антимонопольный комитет

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