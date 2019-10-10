Зеленский: Увольнять женщин в декретном отпуске не будут

Президент заверил, что не пропустит таких изменений в Трудовой кодекс

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Никаких ограничений на работу для женщин, которые находятся в декретном отпуске и заботятся о ребенке, не будет, заверил в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистки о том, что в проекте нового Трудового кодекса якобы есть предложение об увольнении декретниц. Глава государства рассказал, что изменения в Трудовой кодекс ему еще не показывали, но подобному предложению, если оно и есть, ходу ему не дадут.

"Сейчас они работают над современным Трудовым кодексом, там есть много предложений. Уверен, что есть много мелких ошибок, которые будут вычищены, и мы все сделаем, услышим и вас, и общество. Я ожидаю, что у нас не будет советского Трудового кодекса, будет современный. Трудовой кодекс должен защищать людей, защищать их права – такой вопрос, как права женщин в декрете мы снимем, поверьте", – заверил президент Владимир Зеленский.

Новости "Сегодня" ведут прямую трансляцию из столичного Kyiv Food Market, где проходит мероприятие.

Кроме того, марафон транслируется онлайн в соцсетях в официальных аккаунтах Офиса президента.

Напомним, это – первое общение украинского президента со СМИ в таком формате. Ранее главы государства давали большие пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов либо одновременно общались с некоторыми телеканалами.

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