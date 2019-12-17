Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)

Президент Украины не только проводит переговоры, но и традиционно прогулялся по городу

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Баку (Азербайджан) зашел в один из продуктовых магазинов с украинской продукцией. Об этом он написал на своей странице в Facebook и опубликовал фото.

"Вкусно по-украински. Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", – написал украинский лидер.

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В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что национального производителя Украина должна поддерживать и за границей.

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"Выглядит симпатично", – написал дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 17 декабря Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Украинский лидер, говоря о планах по расширению сотрудничества между странами, напомнил, что недавно азербайджанская компания выкупила у Украины крупного российского мобильного оператора. Также он сообщил, что сегодня в Баку будет открыт Торговый дом Украины и напомнил, что такой азербайджанский уже работает в Киеве с 2018 года.

Также глава украинского государства проводил встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Стороны подробно обсудили планы будущего сотрудничества, в частности проекты в энергетической и туристической сферах.

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