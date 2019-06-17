Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский: В ближайшее время начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"

17 июня, 21:45

Президент Украины назвал условие продолжения работы в нормандском формате

Владимир Зеленский в Мариуполе
Владимир Зеленский в Мариуполе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции – в ближайшее время начнут подготовку встречи на высшем уровне.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сказал Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

По словам украинского лидера, предпосылками для возвращения к диалогу в "нормандском формате" должны стать освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков, а также прекращение огня и разведение войск.

"Мы должны осуществлять и гуманитарную миссию, построить мост в Станице Луганской. Такие шаги, я думаю, очень не сложные, мы можем их сделать в ближайшее время, и тогда мы возвращаемся к "нормандскому формату" и к решению этого серьезного конфликта", – указал Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Зеленский, нормандская четверка, Макрон

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский: В ближайшее время начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский пригласил Макрона посетить Украину

Сегодня, 20:04

Президент поблагодарил французского лидера и пригласил его в Киев

Зеленский: Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО

Сегодня, 19:40

Глава государства заявил о необходимости продолжать действовать в минском формате

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Александр Калягин госпитализирован

Как увеличить урожай огурцов - 5 простых советов

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Как стирать обувь в стиральной машине

10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя

Качества женщины за 40, в которую влюбляются молоденькие
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь