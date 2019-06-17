Зеленский: В ближайшее время начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"

Президент Украины назвал условие продолжения работы в нормандском формате

Владимир Зеленский в Мариуполе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции – в ближайшее время начнут подготовку встречи на высшем уровне.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сказал Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

По словам украинского лидера, предпосылками для возвращения к диалогу в "нормандском формате" должны стать освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков, а также прекращение огня и разведение войск.

"Мы должны осуществлять и гуманитарную миссию, построить мост в Станице Луганской. Такие шаги, я думаю, очень не сложные, мы можем их сделать в ближайшее время, и тогда мы возвращаемся к "нормандскому формату" и к решению этого серьезного конфликта", – указал Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.

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