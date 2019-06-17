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Встреча Зеленского и Макрона: Франция поддержит реформы Украины

17 июня, 19:05

Французский лидер заверил украинского коллегу в готовности поддерживать Украину

Встреча Зеленского и Макрона
Встреча Зеленского и Макрона. Фото: AFP

Франция готова поддержать Украину на пути реформ, а также в восстановлении мира на Донбассе и ведении переговоров с Россией. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским в ходе совместного брифинга.

"Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата – возобновить мир и заставить оружие замолчать, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к минскому формату, чтобы страна вернулась к миру", – заверил он.

Марон добавил, обращаясь к Зеленскому: "Я заверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией".

"Уже второй раз мы встречаемся. Хотя в качестве президента вы впервые в Париже. И я хотел бы еще раз поздравить вас с победой на апрельских выборах. Это знак доверия украинского народа. Очень большая честь, что наша страна стала первой страной двустороннего визита. Мы очень чувствительны к такому акту дружбы и хотим продолжать эту дружбу", – заверил французский президент.

Также он добавил, что ему "хотелось бы, чтобы это была новая страница дружбы, когда украинская экономика обновляется, мы хотим поддерживать Украину в рамках ее реформ и трансформаций".

Напомним, с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.


Отметим, что сегодня сразу после прилета в Париж украинский лидер отправился в крупнейший в Европы кампус стартапов Station F. Зеленский встретился с украинскими стартаперами, которые представляют там свои проекты. Глава государства пообещал, что в Украине в будущем также найдут большое здание для молодых гениев и их разработок.

На встрече Зеленский заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией, а решать эту проблему намерен с помощью инновационных технологий и украинских гениев. Он напомнил, что более четырех процентов ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

Также Зеленский объяснил, что его решение распустить Верховную Раду было законным, и он уверен, что Конституционный суд признает его конституционным.

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Тег Франция, переговоры, встреча, Зеленский, Макрон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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